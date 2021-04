“Ganhar clássico para o Vasco é normal”; Cabo se empolga após vitória contra Fla e destaca adiamento do jogo

O Vasco segue em alta sob o comando de Marcelo Cabo neste início de temporada. Após nove partidas comandando o time na beira do gramado, o técnico acumula quatro vitórias e cinco empates, com 63% de aproveitamento. Na noite da última quinta-feira (15), o Gigante da Colina visitou o Flamengo, no Maracanã, e venceu pelo placar de 3×1, pela nona rodada do Campeonato Carioca.









“Tudo que eles viram em campo foi para o nosso torcedor, que vem machucado e triste. Essa vitória é para eles. O Vasco estava há 17 jogos sem vencer o clássico. Venceu e convenceu. Dedicar ao nosso torcedor. Essa vitória é para eles. Eles acreditam muito no nosso trabalho. Tive uma semana aberta do nosso trabalho“, destacou Cabo, em entrevista coletiva virtual.

O treinador não se mostrou supreso com o resultado e destacou até mesmo a mudança de data do clássico, que virou polêmica após ter sido pedido pelo Flamengo. “O plus da nossa vitória foi esse adiamento. Trabalhei bastante a bola aérea. Ganhamos um dia. O Vasco é gigante, ele é muito grande. Ganhar clássico para o Vasco é normal, classificar na Copa do Brasil é normal. O que eles viram hoje vai ser o que vamos lutar para sempre“, adicionou.

No Maracanã, Vasco venceu o clássico por 3×1 (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)



Segundo Cabo, ele ainda ‘previu’ que o último gol da equipe seria marcado por Morato, em conversa na beira do gramado. “Chamei Morato no tempo técnico porque ele já tinha amarelo. Ele disputou uma bola que poderia ser de interpretação. Falei: “Cara, não posso te perder nesse jogo porque preciso fazer o terceiro gol. Equilibra, posiciona e vamos lá que você vai fazer o terceiro gol”. E foi o que aconteceu“, completou.

Com o resultado, o Vasco chegou ao quinto lugar com 13 pontos, três a menos que o Fluminense, último clube no G-4 da Taça Guanabara. A equipe volta a campo no domingo (18), para encarar o Boavista, às 18h30min, em Bacaxá. Na última rodada o adversário será o Resende, em data ainda não confirmada pela Ferj.