Ganso desabafa após ser barrado de Fluminense x River Plate pela Conmebol Libertadores; veja

Neste domingo (25), o Fluminense goleou o Madureira por 4 a 1 e encaminhou a classificação para a semifinal do Campeonato Carioca.

Um dos destaques da vitória foi o meia Paulo Henrique Ganso, que parece não ter ficado nem um pouco satisfeito de ter ficado de fora da estreia da equipe na Libertadores, no empate por 1 a 1 com o River Plate.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!