Ganso fica fora de relacionados contra o River Plate por opção técnica; veja lista

O Fluminense divulgou nesta quinta-feira (22), a lista de relacionados para a estreia da Conmebol Libertadores, contra o River Plate, às 19h, no Maracanã.

A novidade é Abel Hernández. Anunciado na última sexta-feira, o recém-contratado pode estrear com a camisa tricolor.

