Garçons, números e gols decisivos: como Fred se tornou o segundo maior artilheiro na história do Fluminense

Foram anos de espera, expectativa e o sonho de ter Fred de volta ao Fluminense. Há quase 11 meses este desejo, enfim, se tornou realidade e agora os tricolores tem um novo segundo maior artilheiro em sua história. Com dois gols na vitória por 2 a 1 diante do Independiente Santa Fe, na Colômbia, nesta quarta-feira, o camisa 9 ultrapassou Orlando Pingo de Ouro e chegou aos 185 gols com a camisa tricolor. A partida foi válida pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores.

Fred diz constantemente que as marcas individuais estão em segundo plano. Foi assim com o gol 400 na carreira e é desta forma com o novo recorde. O capitão já era o maior artilheiro em jogos oficiais, já que Waldo, com inalcançáveis 319 gols, tem muitos amistosos na carreira, algo comum para a época.

São oito gols em sete jogos em 2021, além da participação para dar a chance a outros companheiros. Em 323 partidas pelo Fluminense, portanto, são 185 gols marcados e 55 assistências. Mas o torcedor precisa desfrutar enquanto há tempo. O contrato dele é válido até 21 de julho de 2022, data dos 120 anos do clube das Laranjeiras, quando o centroavante já disse que quer se aposentar. Veja a seguir os dados do artilheiro:

LÍDER DAS COMPETIÇÕES

Fred é o maior artilheiro do Fluminense na Libertadores, com 10 gols, sendo três apenas nesta edição. Além disso, ele também lidera na Copa Sul-Americana (5), na Copa do Brasil (17) e no Campeonato Brasileiro (96). Neste último, inclusive, ele tem a melhor marca dos pontos corridos, com 152 gols somados pelo Tricolor, além de Cruzeiro e Atlético-MG. Na história ele fica atrás de Roberto Dinamite (190), Romário (154) e Edmundo (153), marcas que tentará quebrar nesta temporada.



MAIS JOGOS

Até o momento, Fred soma 323 jogos pelo Fluminense. Para terminar a carreira no top 15, ele precisará chegar aos 378 do atacante Lula.

PRIMEIRO E ÚLTIMO

O primeiro gol marcado com a camisa do Fluminense foi logo na estreia, em 15 de março de 2009. Fred balançou a rede duas vezes na vitória por 3 a 1 sobre o Macaé. Nesta segunda passagem, demorou, mas no clássico com o Vasco o centroavante garantiu seu gol e o Flu venceu por 2 a 1. Foi o mesmo placar dos dois últimos, na vitória diante do Independiente Santa Fe, pela segunda rodada da Libertadores.

ASSISTÊNCIAS

O maior garçom de Fred no Fluminense é o argentino Darío Conca, com quem jogou de 2009 a 2011 e depois entre 2014 e 2015. Ele foi responsável por 13 assistências para o camisa 9. Mariano, com nove, e Thiago Neves, com oito, também contribuíram para o sucesso do ídolo. Nesta segunda passagem pelo Tricolor, Nene é quem lidera, com três passes para gol somente na atual temporada. Martinelli deu dois, assim como Egídio. Paulo Henrique Ganso, Caio Paulista e Cazares deram um cada.

MAIORES VÍTIMAS

A maior vítima de Fred no Fluminense foi o Botafogo, com 14 gols sofridos. Palmeiras e Vasco vem logo depois na lista, com oito gols contra para cada. Bangu, Avaí, Cruzeiro, Grêmio, Flamengo e São Paulo sofreram seis gols cada.

Sport, Portuguesa (SP), Corinthians, Coritiba e Figueirense foram vítimas cinco vezes. Ex-equipe, o Atlético-MG levou quatro gols do atacante, assim como Athletico Paranaense, Bonsucesso, Internacional, Cabofriense, Goiás, Macaé e Nova Iguaçu.

Em partidas internacionais, Fred balançou a rede contra o Santa Fe (2) e River Plate (1), ambos nesta Libertadores, além de Universidad de Chile (3), Argentino Juniors (2), Cerro Porteño (1), LDU (1), Arsenal de Sarandí (1), Boca Juniors (1), Caracas FC (1) Huachipato (1), Emelec (1).

NA HISTÓRIA

Não só pela quantidade de gols e de jogos Fred está na história no Fluminense. Ele foi e segue sendo decisivo com a camisa tricolor. Na primeira passagem, foi o centroavante que garantiu a vitória do Flu sobre o Palmeiras por 3 a 2, que deu o tetracampeonato brasileiro ao clube em 2012. Artilheiro e melhor jogador da competição, o atleta fez dois gols e participou do outro naquela partida.

Antes disso, na Taça Guanabara, Fred também marcou duas vezes na vitória por 3 a 1 sobre o Vasco, na decisão. No Flu, ele foi artilheiro em 2012 e 2014 no Brasileirão, além de 2016, quando começou no Tricolor e se transferiu ao Atlético-MG. O atacante também liderou em duas edições do Carioca, de 2015 e 2011. Relembre alguns dos gols mais importantes pelo clube:

Cruzeiro 2 x 3 Fluminense – 2009 – Brasileiro

Naquele ano, o Fluminense chegou a ter 99% de chances de ser rebaixado, mas Fred ajudou a liderar a retomada. Este duelo diante do time mineiro foi apenas mais um em que ele foi decisivo, marcando dois gols após o time começar perdendo por 2 a 0. Naquele momento, a equipe deixou a lanterna e iniciou a arrancada.

Fluminense 3 x 2 Portuguesa – 2010 – Campeonato Carioca

Foi neste jogo que Fred marcou o seu primeiro Hat-Trick com a camisa Tricolor.

Argentinos Juniors 2 x 4 Fluminense – 2011 – Libertadores

Em mais uma briga contra a matemática, o Fluminense fez uma partida histórica na última rodada da fase de grupos daquela Libertadores. O Tricolor precisava vencer por dois gols de diferença para se classificar, e Fred foi o responsável por marcar, de pênalti, aos 43, do segundo tempo.

Fluminense 5 x 4 Grêmio – 2011 – Brasileiro

Neste ano, o Fluminense terminou em terceiro lugar após começar de maneira irregular o campeonato. Em uma das partidas mais emblemáticas da campanha tricolor, Fred marcou quatro gols no duelo recheado de viradas.

Fluminense 4 x 1 Botafogo – 2012 – Campeonato Carioca

Contra sua maior vítima da carreira, Fred fez um golaço na primeira partida da final daquele ano, dando uma bicicleta na goleada do Fluminense.

Flamengo 0 x 1 Fluminense – 2012 – Brasileiro

No que considera um dos gols mais bonitos da carreira, Fred deu um voleio que entrou para a história no clássico com o Flamengo.

Palmeiras 2 x 3 Fluminense – 2012 – Brasileiro

No jogo que coroou o tetracampeonato do Fluminense, Fred marcou dois gols decisivos entrando de vez no hall dos ídolos da história Tricolor.



Fluminense 2 x 0 Emelec – 2013 – Libertadores

Após um mês longe dos gramados, Fred voltou e marcou um dos gols da vitória que carimbou a vaga do Tricolor das Laranjeiras nas quartas de finais da competição continental.

Fluminense 3×1 Nova Iguaçu – 2021 – Campeonato Carioca

Em jogo ainda pela Taça Guanabara, Fred marcou o gol de número 400 na carreira.

Independiente Santa Fe 1×2 Fluminense – 2021 – Libertadores

No início do primeiro tempo e logo nos segundos iniciais após o intervalo, Fred marcou os dois gols do Fluminense que garantiram a vitória na competição continental e o colocaram como segundo maior artilheiro da história do clube.