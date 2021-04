‘Garota Burra’ · .

Após enterrar a irmã, Cora (Drica Moraes) infernizará Cristina (Leandra Leal) em Império. A vilã interesseira pressionará a sobrinha para ter uma conversa com José Alfredo (Alexandre Nero) e revelar ao comendador que é sua herdeira. Ela alegará que a família precisa de dinheiro para não passar fome. Pelas costas, a víbora chamará a garota de burra na novela das nove da Globo.

Em capítulos anteriores, a tia megera terá falsificado uma carta na qual revelará a verdadeira paternidade da filha de Eliane (Malu Galli). Em choque, a jovem nem vai desconfiar que o documento não foi escrito pela mãe em cenas que irão ao ar neste sábado (17).

No capítulo da próxima terça (20), a megera cobrará um posicionamento de Cristina. “Saiu de casa sem dizer para onde ia, desligou o celular e levou a carta da sua mãe. Foi atrás dele?”, questionará a personagem de Drica Moraes. A loira comentará que não teve coragem de falar a verdade e que é um momento muito delicado para ela.

“Tudo é difícil, Cristina. A vida é difícil, mais ainda quando se está na miséria. É isso que você quer?”, indagará a senhora. A filha bastarda de José Alfredo alegará que essa história pertence a ela e que, sendo maior de idade, fará o que bem entender com o que descobriu depois de perder a mãe.

Cora jogará todos os perrengues da família na cara da jovem. “Eu me desdobrei em mil a vida toda para cuidar de tudo aqui”, acrescentará. Cristina explicará que não tem como pedir algo para um milionário que desconhece sua existência. “Eu vou falar o que?”, perguntará a loira.

Momento de caos

As duas começarão a argumentar seus pontos de vista, e a vilã manipulará a sobrinha falando sobre Elivaldo (Rafael Losso), que terá sido preso. “E nós sem ter o que comer, tudo por culpa sua”, continuará a malvada. A menina explicará que não aceitará ser infernizada assim como aconteceu com sua mãe morta nos últimos dias de sua vida.

As duas serão interrompidas pelo filho de Tuane (Nanda Costa). Quando Cristina deixar o quarto, sua tia a chamará de burra e afirmará que a sobrinha “puxou a mãe”.

Império (2014) ganhou uma “edição especial” para tapar o buraco deixado após a reta final de Amor de Mãe no horário nobre da Globo. Um Lugar ao Sol, próxima novela inédita da faixa das nove, foi adiada para o segundo semestre deste ano.

Além dos spoilers, o . publica diariamente o resumo da novela das nove que a emissora reprisa devido à pandemia da Covid-19.

Saiba tudo que vai acontecer nos próximos capítulos das novelas com o podcast Noveleiros

Ouça “#54 – Vale a pena assistir à reprise de Império?” no Spreaker.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em Império e outras novelas.