Garoto de 13 anos é agredido com múltiplas facadas no caminha para escola

Um menino de 13 anos, que não teve o nome divulgado, precisou ser levado às pressas para o hospital depois de ser esfaqueado várias vezes a caminho da escola. O caso aconteceu nesta semana, na Ilha dos Cães, no leste de Londres. Outro adolescente, de 15 anos, foi apreendido suspeito de causar as lesões corporais graves. As informações são do jornal Mirror.