Garotos são blindados por Vágner Mancini no Corinthians: “Que sirva de aprendizado para eles”

Na noite da última sexta-feira (16), o Corinthians entrou em campo diante do São Bento, na Neo Química Arena, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. A partida terminou empatada em 1 a 1. O Bentão saiu na frente aos 8 minutos de jogo, com o lateral Gabriel. Aos 32 do segundo tempo, Fábio Santos deixou tudo igual de pênalti.









O técnico Vágner Mancini aproveitou o duelo para dar mais oportunidades aos garotos, especialmente no setor ofensivo. Foram titulares Vitinho, Rodrigo Varanda e Cauê, misturados com atletas experientes, como Cássio, Fagner, Gil e Fábio Santos. Considerados titulares, Léo Natel, Otero, Luan e Jô entraram na etapa complementar.

Apesar de uma partida ruim dos garotos, Mancini saiu em defesa deles na entrevista coletiva, sem deixar de cobrá-los: “Não pode deixar de usar os meninos, são patrimônio do clube, estão sendo formados, mas tenho que saber o momento de tirá-los, pois vivenciam coisas diferentes e às vezes não estão prontos ainda para isso”.

Segundo o treinador, a estratégia do São Bento dificultou a performance deles: “Também não gostei da atuação deles, em cima da partida, levamos um gol cedo, tivemos que nos expor mais, arriscar, chegar na área e entrar numa zona de campo apertada, onde tem a tendência de errar mais, com um adversário mais fechado, que proporciona mais erros”.

Apesar de dois resultados não muito satisfatórios diante de Ferroviária e São Bento, o Corinthians ocupa a liderança do Grupo A, com 15 pontos, nove à frente do segundo colocado Santo André. Neste domingo (18), o Timão volta a campo também na Neo Química Arena, enfrentando o Ituano.