Narradora do Grupo Globo, Renata Silveira recebeu ofensas machistas de um torcedor do Botafogo revoltado com a eliminação de sua equipe na Copa do Brasil. A jornalista expôs os xingamentos nas redes sociais e não se intimidou diante das palavras machistas. ‘Isso é gasolina pra mim”, rebateu.

Primeira narradora da história do Grupo Globo, Renata mostrou as ofensas no Twitter, encobrindo o nome do agressor. Nas mensagens, o torcedor culpa a locutora pela eliminação do Botafogo para o ABC nos pênaltis na terceira fase da Copa do Brasil. “Avisei que mulher, Botafogo e Copa do Brasil não dá certo”, escreveu ele sobre o fato de Renata ter narrado a partida na TV paga.

A profissional não se calou diante dos comentários machistas e respondeu ao torcedor à altura. “Eu fico impressionada com a coragem desses marmanjos. Aí quando a gente responde eles colocam o rabo entre as pernas. Gente, isso é gasolina pra mim. Combustível pra continuar fazendo mais e mais”, afirmou.

“Engraçado, né? Acho que só eu narrei o jogo hoje”, completou, em tom de ironia. A comunicadora narrou ABC x Botafogo no SporTV3 e Premiere para todo o Brasil. Na Globo, o duelo foi narrado por Luis Roberto.

Renata também exibiu os prints da conversa no Instagram, e o torcedor se desculpou pela atitude machista. “Que falta de educação é essa? Se liga, cara. Nem me conhece e vem falar mal de mim no meu Instagram”, esbravejou ela. “Me desculpa, Renata. Mas é uma opinião minha. Apenas superstição”, comentou o botafoguense. A narradora, então, questionou o fato de o fã do clube alvinegro ter usado palavrões nos comentários.

“Opinião. Escrevendo VTNC e caralho? Tinha um homem narrando na Globo e o placar foi igual”, desabafou a jornalista diante do torcedor, que reforçou o pedido de desculpas na sequência.

Renata Silveira foi contratada pela Globo em dezembro do ano passado e estreou na função na semana do Dia Internacional da Mulher, em 10 de março, justamente em uma partida do Botafogo. Naquela ocasião, o time carioca venceu o Moto Club, passou de fase na Copa do Brasil e o clube chegou a enviar uma camisa personalizada para ela no dia da transmissão.

Veja o tuíte de Renata Silveira:

Engraçado, né? Acho que só eu narrei o jogo hoje. 😂 Eu fico impressionada com a coragem desses marmanjos… aí quando a gente responde eles colocam o rabo entre as pernas. Gente, isso eh gasolina pra mim. Combustível pra continuar fazendo mais e mais. Obrigada, amigo! pic.twitter.com/iZRh2JhsM6

— Renata Silveira (@renatasilveirag) April 15, 2021

