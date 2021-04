Gavião Arqueiro: Jeremy Renner mostra fim das gravações da série

Segundo publicações no Instagram do ator Jeremy Renner, as gravações de Gavião Arqueiro, nova série da Marvel, foram finalizadas. O artista retorna ao seu papel original como super-herói do MCU (Universo Cinematográfico da Marvel) e aproveitou as redes sociais para agradecer aos colegas de produção e ressaltou que a série não será um adeus.

Confira o post abaixo:

“Parabéns a todos na Marvel e Disney+, a toda a nossa equipe técnica, ao time de dublês e ao maravilhoso elenco por todo trabalho colocado nessa série! Mal podemos esperar para compartilhá-la. Obrigado a todos pela incrível jornada”, escreveu Renner.

Saiba mais sobre a série Gavião Arqueiro

A trama da série da Marvel será ambientada em 2025, dois anos depois da derrota de Thanos em Vingadores: Ultimato. Além de Jeremy Renner, a atriz Florence Pugh reprisa seu papel como Yelena Belova, versão mais jovem da Viúva Negra. Hailee Steinfeld será Kate Bishop, personagem para a qual Clint passa sua responsabilidade de super-herói.

Enquanto isso, Vera Farmiga, conhecida por Invocação do Mal, assume o papel de Eleanor Bishop.

Fra Fee, Tony Dalton e Alaqua Cox também completam o elenco da série.

Baseada nos quadrinhos originais, Gavião Arqueiro acompanha a jornada de Clint Barton conforme ele passa sua responsabilidade para Kate Bishop, a próxima Arqueira. Segundo a Marvel, o seriado acompanha todo o treinamento de Kate até que Barton possa se aposentar.

A série chega ao catálogo do Disney+ no final de 2021. Porém, ainda não teve sua data de estreia divulgada.

Gostou da novidade? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe o artigo nas redes sociais!