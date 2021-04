Gaviões dá ‘nome aos bois’ e Gil puxa grupo de cobrados: “Precisa criar vergonha na cara”; organizada emite nota oficial

A paciência da torcida do Corinthians finalmente se esgotou. Após nova fraca atuação do time comandado por Vagner Mancini, agora no empate contra o São Bento por 1 a 1 na última sexta-feira (16), pelo Campeonato Paulista, a Gaviões da Fiel, principal uniformizada do clube, se manifestou nas redes sociais e não poupou de críticas medalhões da equipe e obviamente ao treinador.

No comunicado oficial, a Gaviões entende que, apesar do Corinthians ser líder do seu grupo no Paulistão, o time tem uma extensa lista de números negativos, incluindo passes errados, desarmes sofridos, finalizações erradas e bolas perdidas na competição. A organizada fez questão de listar cada um dos quesitos para reforçar sua indignação.

A nota deu literalmente “nome aos bois” e os principais líderes do time de Mancini – Cássio, Gil, Fágner, Fábio Santos, Luan, Jô e Gabriel – não foram poupados. A Gaviões diz que não a desculpa de salários atrasados em meio à pandemia não procede, pois foi apurado que os jogadores estão recebendo em dia no CT Joaquim Grava.

Gabriel foi outro lembrado pela Gaviões sobre críticas no time do Corinthians (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)



“Segundo nossas apurações com a comissão de sócios que acompanham o clube e em reunião com os próprios dirigentes do Corinthians, sabemos que os salários não estão atrasados. Diante disso, não vemos desculpa para o futebol apresentado, principalmente por parte de jogadores experientes. Jô, Luan, Fagner, Cássio, Gil, Fábio Santos e Gabriel são veteranos e precisam criar vergonha na cara e jogar a bola que sabem”, reforça a Gaviões.

Para a torcida, o momento é de cobrança e, mais do que nunca, está provada a necessidade de troca de comando técnico, especialmente à beira do início da Copa Sul-Americana. Na próxima quinta-feira (22), a equipe estreia na fase de grupos contra o River Plate, no Paraguai.

“Percebemos que não dá mais (Mancini no comando) e por isso, pedimos a sua saída – já que ao longo da sua passagem, não conseguiu organizar o elenco. O time não possui padrão de jogo e mesmo depois de tantos meses, sequer encontrou um time titular e a cada jogo vemos mudanças sem efeito e o nível do futebol sempre muito aquém do peso da camisa corinthiana”, conclui a uniformizada.

Antes da estreia na Sul-Americana, o Corinthians recebe o Ituano, novamente na Neo Química Arena, neste domingo (18) pelo Estadual. Outro resultado negativo pode fazer com que a paciência da direção acabe de vez com Mancini.