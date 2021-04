GC do Brasil está divulgando vagas de emprego em Curitiba

A GC do Brasil está divulgando vagas de emprego na região do Paraná. A cidade contemplada com oportunidades é Curitiba! Se você está em busca de uma chance no mercado profissional, não perca as informações disponíveis pela empresa, divulgadas aqui, no Notícias Concursos!

GC do Brasil está divulgando vagas de emprego

São várias oportunidades de emprego para Curitiba. O cargo disponível é para Vendedor de Seguros, em Corretora localizada em Santa Felicidade, Curitiba – Paraná. Os contratados serão responsáveis pelas atividades:

cotar, prospectar novos clientes;

mix de carteira;

transmitir propostas;

cadastrar;

fazer vistorias e atividades relacionadas.

Outra área disponível, dentro do cargo, seguem as atividades de:

atendimento da carteira de clientes da corretora;

renovação de seguros, contato com clientes;

cálculos, transmissão de proposta;

vistoria e outras atividades.

Para participar do processo seletivo, os interessados devem ter nível médio concluído e conhecimento em pacote Office nível básico. Os contratados receberão salário fixo, acrescido de comissão. Os benefícios são o vale-alimentação, vale-refeição, seguro de vida e vale-transporte.

Como se inscrever

Os interessados em uma das vagas de emprego disponíveis pela Corretora de Seguros, podem acessar a página de inscrição e cadastrar o currículo atualizado.

O Grupo GC do Brasil está divulgando vagas para Corretora de Seguros, e está a frente de várias empresas no processo de recrutamento. A companhia busca por talentos que queiram crescer e inovar em suas funções.

Quer ficar a par de todas as vagas de emprego da semana? Mantenha-se atualizado com o Notícias Concursos!