Geladeira Samsung Evolution RT46: bivolt, silenciosa e econômica [Review]

Em fevereiro de 2021, a Samsung lançou uma geladeira pensada para o público brasileiro. O grande destaque da linha Samsung Evolution fica por conta da tecnologia PowerVolt, que permite ao aparelho funcionar em 110V ou 220V. Além disso, a fabricante afirma que ela é 244% mais resistente a picos de energia do que uma geladeira convencional.

A linha Evolution se posiciona no segmento de entrada dos refrigeradores da marca no país, sendo a irmã mais modesta da Barosa e se distanciando da gigante Side by Side e da high tech Family Hub.

Testamos a Samsung Evolution RT46 (460 litros) e trouxemos os principais destaques do modelo que tem preço variável de acordo com a cor: R$ 3.799 (branca), R$ 3.999 (inox) e R$ 4.199 (black edition).

Design

Com mais de 1,80m de altura e 70,5kg, a Evolution RT46 tem um design mais sóbrio, com linhas retas e, como a própria fabricante diz, atemporal. Diferente da maioria dos refrigeradores de entrada, o puxador aqui é embutido e não representa uma “interrupção” no design. Os pés são ajustáveis e possuem rodízios.

O modelo preto é feito com um inox brilhante e tem laterais texturizadas. Na porta, um painel de controle mostra exatamente a temperatura a ser escolhida (1ºC, 2ºC, 3ºC, 5ºC ou 7ºC), facilitando a vida do usuário.

Detalhe do inox brilhante na porta e lateral texturizada da Samsung RT46 Black (Foto: TecMundo)

Interior

O freezer é espaçoso (112 litros) e conta também com um controle de temperatura no fundo do congelador, que chega a até -18 ºC, mas é possível apenas deslizar entre temperaturas máxima e mínima, com nove níveis diferentes, sem escolher exatamente quantos graus desejamos.

Uma prateleira permite fazer a divisão dos alimentos armazenados, mas o maior diferencial mesmo fica por conta da “fábrica de gelo Twist.” Na verdade, trata-se de um mecanismo manual que permite girar as forminhas de gelo para que caiam em um reservatório que pode ser levado à mesa.

Gelo que pode ser levado à mesa (Foto: TecMundo)

Ele é grande, fica solto no freezer e tem um buraco no topo, o que exige cuidado na hora de guardar alimentos que possam cair ou pingar dentro da forma de gelo. Ainda assim, é um recurso prático que permite guardar mais gelo pronto.

Passando para a parte inferior, o refrigerador de 348 litros é espaçoso e bem iluminado por lâmpadas LED. Três grandes prateleiras permitem a organização, sendo a primeira delas uma Easy Slide que suporta 45kg e pode ser facilmente retirada para limpeza. As demais prateleiras são de vidro temperado e suportam até 150kg cada.

Interior da Samsung RT46 (Foto: TecMundo)

Além disso, dois compartimentos fechados estão disponíveis para armazenamento de alimentos que exigem temperaturas mais baixas. Na parte superior do refrigerador, uma prateleira protegida por um basculante traz ilustrações que indicam ser o local ideal para armazenar carnes e frios, por exemplo.

Na parte inferior, a chamada Big Box é uma gaveta bem espaçosa que permite conservar níveis de umidade das frutas e legumes. Já a porta tem cinco espaços bem distribuídos e um porta ovos.

Tecnologias

Passando para a parte mais que mais gostamos por aqui, vamos dar um passeio pelas tecnologias embarcadas na Samsung Evolution RT46. Como citado anteriormente, o modelo é o único disponível no mercado atualmente com a tecnologia PowerVolt, que permite ser ligada na voltagem 110V ou 220V.

Ela é resultado de um projeto global da Samsung focado no mercado brasileiro para a categoria de refrigeradores. Isso porque o Brasil tem diferentes voltagens por região, o que cria uma série de dificuldades logísticas, por exemplo.

Como ela é capaz de aguentar oscilações de energia entre 90V a 310V, a Samsung Evolution oferece mais segurança contra raios e outros problemas na rede elétrica, de acordo com testes realizados no laboratório LABELO-PUCRS. O apelo é interessante, mas durante os testes não passei por nenhuma situação crítica para relatar como ela realmente se comporta.

Já a tecnologia Digital Inverter se destaca por dois motivos: menos barulho e conta de luz mais baixa. Geladeiras convencionais costumam fazer ruídos para manter o refrigerador em uma determinada temperatura, já que o compressor precisa ser religado sempre que a temperatura cai.

O Inverter fica ligado o tempo todo, ajustando automaticamente sua velocidade de acordo com a necessidade. De fato, a RT46 é bem silenciosa e, para atestar toda essa eficiência, a Samsung oferece 10 anos de garantia no compressor.

Samsung RT46 dá 10 anos de garantia no compressor Inverter (Foto: TecMundo)

Em relação ao gasto com energia, o modelo possui a classificação A de eficiência energética do Inmetro – sendo A os mais eficientes e G os menos eficientes – com consumo energético de 41,6 kWh/mês. Para efeito de comparação, uma Brastemp BRM56AK, por exemplo, consome 65 kWh/mês.

Passando para a tecnologia All-around Cooling, ela promete gelar todos os cantos da geladeira por igual graças a saídas de ar estrategicamente posicionadas. Já o Filtro Desodorizador usa fibras naturais e carvão ativado para remover as partículas de odor, evitando aquele “cheiro de geladeira” que mistura o odor de diferentes alimentos.

Por fim, quando acionado, o botão Power Cool injeta ar frio para congelar e resfriar alimentos e bebidas mais rápido.

Painel de controle de temperatura na porta da Samsung RT46 (Foto: TecMundo)

Vale a pena?

As principais vantagens da nova geladeira Samsung Evolution RT46 são: bivolt, resistência a picos de energia e redução no valor da conta de luz. Apesar do investimento inicial em um modelo Inverter ser maior, a longo prazo isso pode ser compensado pela economia de energia ao longo dos meses.

O valor ainda está alto para um modelo de entrada no mercado brasileiro, mas os 10 anos de garantia no compressor também deixam o consumidor mais tranquilo, já que não trocamos de geladeira todo ano, não é mesmo?

No final das contas, vale colocar na balança quais são suas prioridades na hora de escolher uma geladeira para chamar sua. Se você quer um modelo silencioso, econômico, com design clean e tecnologias escondidas que ajudam na rotina, a RT46 pode ser uma boa opção.