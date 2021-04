Gêmeos de Andréia Sadi e André Rizek nascem no Dia do Jornalista · .

Colunista e apresentadora do Grupo Globo, Andréia Sadi deu à luz gêmeos na manhã desta quarta-feira (7). O parto de João e Pedro aconteceu no Dia do Jornalista. O anúncio do nascimento foi feito no programa Seleção SporTV, que é comandado por André Rizek, marido da repórter.

“Os filhos de Andréia Sadi e André Rizek nasceram agora pela manhã. Andréia Sadi passa muito bem, os gêmeos passam muito bem, e a gente acredita que o Rizek também passa muito bem”, brincou Gabriela Moreira, que substituiu o titular do programa esportivo nesta quarta.

“Os pesos das duas crianças são 2,800 kg e 3,155 kg. Crianças que nascem em 7 de abril, no Dia do Jornalista. Essa nossa profissão tão machucada nos últimos tempos, mas tão importante. Eu diria que é um recado pro mundo: a gente resiste e a gente se multiplica”, disse a apresentadora.

Andréia Sadi trabalhou normalmente até terça-feira (6), quando fez participações por chamada de vídeo no Jornal Hoje e na programação da GloboNews. Agora, ela promete que vai tirar os seis meses de licença-maternidade.

Rizek e Sadi começaram a namorar em 2019 e se casaram no início de 2020, pouco antes da pandemia da Covid-19. Eles costumavam ser discretos e falavam pouco sobre a relação. No entanto, nos últimos meses, passaram a compartilhar fotos juntos, interagir no Twitter e dar entrevistas em casal.

Na segunda (5), a jornalista da Globo conversou com Ana Maria Braga no Mais Você. A apresentadora chegou a comentar que o bate-papo precisou ser antecipado porque os filhos de Sadi viriam ao mundo ao longo desta semana.

Confira abaixo o anúncio do nascimento dos gêmeos João e Pedro:

“A gente resiste e se multiplica” 💪 Neste 7 de abril, Dia do Jornalista, nasceram João e Pedro, filhos de André Rizek e Andréia Sadi #SeleçãoSporTVpic.twitter.com/v6Er0ebHga

— ge (@geglobo) April 7, 2021

Inscreva-se no canal do . no YouTube e confira o nosso boletim diário com os principais destaques do dia