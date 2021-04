Gêneros Textuais: As Crônicas – Notícias Concursos

As Crônicas: aquilo que você precisa saber

Existem diversas provas que não pedem um texto dissertativo-argumentativo em suas redações. Ao invés disso, pede-se que o aluno elabore um texto a partir de um dado gênero textual.

A crônica é, justamente, um dos gêneros textuais mais cobrados por vestibulares, como o da Unicamp e da UEL, e por concursos.

Além disso, esse assunto pode aparecer também nas questões de Português de algumas provas, como aquela do ENEM.

Tipo Textual: Crônica

A crônica é um tipo de gênero textual muito conhecido no Brasil e em todo o mundo. O texto é normalmente curto e escrito em prosa. Além disso, as crônicas são, na maioria das vezes, produzidas para serem publicada em meios de comunicação, como jornais e revistas.

Esse gênero textual aborda assuntos e temas do cotidiano, normalmente com uma linguagem simples, apesar de não ser formal. Além disso, o enredo da crônica normalmente acontece em um espaço reduzido e faz parte de uma narrativa curta, com a presença de poucos personagens.

Os tipos de Crônicas

Existem diversos tipos de crônicas. Vamos ver, a seguir, quais são os principais.

É válido destacar que uma crônica pode pertencer, ao mesmo tempo, a um ou mais tipos. Ela pode ser, por exemplo, uma crônica jornalística e humorística simultaneamente.

A Crônica Jornalística

A crônica jornalística é o tipo mais comum de crônica. Esse tipo é produzido em abundância e é, normalmente, publicado pelos grandes meios de comunicação, como os jornais.

A crônica de tipo jornalístico traz temas da atualidade e/ou do cotidiano para produzir uma certa reflexão.

Apesar de não possuir uma estrutura rígida, a crônica jornalística deve possuir um enredo curto e utilizar uma linguagem simples, mesmo sendo formal.

É válido destacar que esse é o tipo mais cobrado pelos vestibulares ou concursos, quando essas provas escolhem a crônica como gênero textual cobrado

A Crônica Histórica

Na crônica histórica relatam-se acontecimentos de um passado distante ou próximo, com personagens bem definidos. O tempo e o espaço da narrativa são também delimitados e esse tipo de crônica pode se aproximar muito do texto narrativo, sendo a diferença principal o tamanho dos dois textos: a crônica história possui um enredo mais curto e direto, enquanto as narrativas podem ser muito longas.

A Crônica Humorística

A crônica humorística faz uso do humor para narrar uma história. Ela pode também utilizar a ironia como ferramenta para propor reflexões ao leitor ou, até mesmo, para criticar algum aspecto da sociedade ou da política.

A Crônica no Brasil

No Brasil, a crônica foi inicialmente desenvolvida com o objetivo de relatar fatos e acontecimentos históricos. Assim, os relatos que utilizavam esse gênero textual começaram a ser produzidos no século XV, já na Idade Moderna, com o contato entre Portugal e Brasil.

As crônicas brasileiras podem incluir em seus enredos fatos reais, do cotidiano ou acontecimentos fictícios, inventados.

O Brasil possui alguns escritores que se destacaram como cronistas. Entre eles, podemos citar: Machado de Assis, Carlos Drummond de Andrade, Rubem Braga, Luís Fernando Veríssimo e Caio Fernando Abreu.