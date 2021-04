Gênesis estanca sofrimento, cresce no ibope e alavanca Topíssima na Record · .

Após um mês de queda livre no ibope da Record, Gênesis se recuperou e, de quebra, alavancou a reprise de Topíssima na quarta-feira (14). A novela bíblica atingiu 13,1 pontos na Grande São Paulo, sua melhor marca das últimas cinco semanas.

O capítulo em que Khen (Pérola Faria) dá à luz com a ajuda de Sarai (Adriana Garambone) anotou ainda o ibope mais alto das últimas nove quartas-feiras. Já Topíssima atingiu 9,8 pontos, o recorde das 12 semanas de reexibição.

A novela da Record viu suas médias semanais despencarem no último mês, mas a má fase dos folhetins da concorrente parecem estar revertendo essa tendência. A Globo teve ontem sua segunda pior quarta-feira do ano com 14,2 pontos, enquanto a emissora de Edir Macedo igualou seu recorde de 2021 ao atingir 7,1 na média geral.

Veja abaixo as audiências da quarta-feira, 14 de abril, na Grande São Paulo:

Média do dia (7h/0h): 14,2 Bom Dia São Paulo 6,8 Bom Dia Brasil 8,4 Mais Você 9,7 Encontro com Fátima Bernardes 9,2 SP1 10,6 Globo Esporte 10,8 Jornal Hoje 11,6 Plantão BBB 9,6 Sessão da Tarde: Mãos Talentosas – A História de Ben Carson 13,1 Ti Ti Ti 15,2 Malhação 14,5 A Vida da Gente 17,3 SP2 20,1 Salve-se Quem Puder 22,7 Jornal Nacional 25,1 Império 27,5 Campeonato Paulista: São Paulo x Guarani 18,1 Big Brother Brasil 21 15,8 Jornal da Globo 8,7 Conversa Com Bial 5,3 Corujão 1 (parte 1): Cazuza – O Tempo Não Para 4,5 Boletim Rede BBB 4,4 Corujão 1 (parte 2): Cazuza – O Tempo Não Para 4,0 Corujão 2: Regressão 3,2 Hora 1 3,5 Média do dia (7h/0h): 7,1 Balanço Geral Manhã (média das 5h-8h30) 2,1 Balanço Geral Manhã (rede) 1,6 Balanço Geral Manhã (local) 3,5 Fala Brasil 3,7 Hoje em Dia 3,9 JR 24h (manhã) 4,1 Balanço Geral 8,8 Belaventura 3,7 JR 24h (tarde 1) 4,5 Cidade Alerta 8,3 JR 24h (tarde 2) 8,8 Jornal da Record 10,2 Gênesis 13,1 Topíssima 9,8 A Noite É Nossa 5,3 JR 24h (madrugada) 2,5 Fala Que Eu Te Escuto 1,3 Religioso 0,4

Média do dia (7h/0h): 5,2 Primeiro Impacto 3,0 Vem Pra Cá 2,9 Bom Dia & Cia 4,4 Fofocalizando 4,9 Casos de Família 4,7 Triunfo do Amor 7,2 Amores Verdadeiros 7,6 SBT Brasil 6,4 Roda a Roda 7,2 Cupom Premiado Baú 6,9 Chiquititas 8,2 Pra Ganhar É Só Rodar 6,3 Programa do Ratinho 4,3 The Noite 3,6 Operação Mesquita 2,4 Conexão Repórter 2,0 SBT Brasil (reapresentação) 2,3 Primeiro Impacto 2,7

Fonte: Emissoras