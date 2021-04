Gênesis na Globo? Repórter entrevista homem com máscara da novela da Record · .

O repórter da Globo Anselmo Caparica cometeu uma gafe na manhã desta segunda-feira (12) durante uma entrada ao vivo no Bom Dia São Paulo. Na estação de metrô do Tatuapé, o jornalista falava sobre a movimentação no local e, sem perceber, entrevistou um passageiro que estava usando uma máscara com o logo da novela Gênesis, da Record.

O cinegrafista que acompanhava o repórter se esforçou para esconder a marca da emissora de Edir Macedo, mas não conseguiu evitar que o nome da trama bíblica aparecesse na tela da Globo.

“A gente vê agora que as filas pra recarregar o bilhete já tão um pouco mais longas. Agora pouco tava uma fila bem pequena. As pessoas vêm recarregar o bilhete único pra seguir o caminho delas”, introduziu Caparica até que um homem fez sinal de insatisfação.

“O cara tá insatisfeito, vamo conversar com ele aqui. Podemos conversar rapidinho? Qual o seu nome?”, perguntou o repórter. “Cristiano”, respondeu o passageiro. “Cristiano, tá saindo de onde, tá indo pra onde?”, questionou o funcionário da Globo. “Tô saindo de Itaim Paulista”, contou o usuário do metrô.

“O que que você tava reclamando pra gente?”, insistiu o repórter. “Rapaz, o transporte público continua lotado, né? Não foi feita nenhuma estratégia por parte do governo estadual pra amenizar isso, continua cheio”, reclamou Cristiano.

Em São Paulo, o metrô é administrado pelo governo estadual, atual gestão de João Doria, enquanto os ônibus são de responsabilidade do governo municipal, comandado por Bruno Covas.

“Estou indo trabalhar porque eu preciso, não tem como. Se eu pudesse, ficaria em casa. Mas, infelizmente, não dá. O transporte público continua cheio, eu peguei agora vindo de Itaim Paulista e tá lotado”, desabafou o usuário de máscara de Gênesis.

“Muito obrigado. Tá aí o Cristiano fazendo o relato dele, o que é sempre importante pra gente ver”, encerrou Anselmo Caparica, chamando de volta para o estúdio do Bom Dia São Paulo momentos depois.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e confira o nosso boletim diário com os principais destaques do dia