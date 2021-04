Genoa-ITA age na surdina e abre o bolso para contratar o zagueiro Ruan; multa rescisória é de R$ 338 milhões

O Grêmio iniciou a temporada visando fazer alguns investimentos no mercado da bola, principalmente em posições consideradas carentes pela diretoria e especialmente por Renato Portaluppi. Até o momento, o lateral-direito Rafinha e o volante Thiago Santos desembarcaram em Porto Alegre e já treinam com o elenco.









Além da dupla, a expectativa é que mais nomes pudessem chegar, principalmente no setor ofensivo, mas com a queda precoce na Libertadores, ocorrida na noite da última quarta-feira (14), as chances de nomes de peso serem contratados é bem remota.

Por outro lado, da mesma forma que busca alternativas viáveis para agregar ao elenco, vê equipes do exterior de olho em seus jogadores, sendo desta vez o zagueiro Ruan o centro das atenções. Com apenas 21 anos, desperta o interesse do Genoa, da Itália.

Zagueiro esteve em campo no último Gre-Nal – Foto: Pedro H. Tesch/AGIF.



Segundo informações dos jornalistas Gustavo Gerlach, do Esporte News Mundo, juntamente com Marco Tripodi, do CalcioMercato, a equipe italiana ainda não iniciou nenhuma tratativa com o Tricolor, mas já deixou claro que se interessa pelo jovem.

Com apenas 15 jogos até o momento, iniciando sua trajetória nos profissionais ainda em 2020, o defensor chegou ao clube em 2016, logo após iniciar no Novo Hamburgo. Há cerca de um ano e meio, renovou o contrato com o Imortal até dezembro de 2022, com multa rescisória de 50 milhões de euros (R$ 338 milhões na cotação atual), a mais alta para um zagueiro na história do clube.