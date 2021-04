Genshin Impact: confira cosplay incrível de Ganyu

Genshin Impact, o RPG de mundo aberto da MiHoYo, tem atraído uma legião de jogadores desde a sua estreia, tendo recentemente batido a marca de US$ 1 bilhão em receita em um período de seis meses. E é claro que com tantos fãs e personagens lindos, cosplays fantásticos não poderiam faltar, como este de Ganyu feito por Sophie – ou Peachmilky, como é conhecida no Instagram.

Para quem não conhece ou não se lembra, a personagem é uma secretária e emissária dos Qixing, que comandam a região de Liyue, e foi apresentada na atualização Espinha do Dragão. Ela também é uma arqueira cinco estrelas com proficiência em Cryo (gelo), que pode servir como suporte ou até mesmo a principal fonte de dano na equipe.

Além de Ganyu, a cosplayer e modelo profissional também já personificou outras figuras do título, como Keqing, Fischl e Mona, garantindo que todos os detalhes ficassem impecáveis.

E nada como o belo desabrochar das cerejeiras em Tóquio para deixar as fotos ainda mais incríveis, não?

Genshin Impact está disponível gratuitamente para Nintendo Switch, PC, Android, iOS e PS4, e irá receber no futuro uma versão aprimorada para PS5.