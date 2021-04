Genshin Impact Requisitos: otimizações para rodar melhor no PC

Lançado no ano passado, o jogo gratuito Genshin Impact possui um rendimento bilionário e conquistou uma legião de fãs. Com vibe de Legend of Zelda Breath of the Wild e cheio de personagens carismáticos, o game faz sucesso nas plataformas em que está disponível.

Atualmente, o título da miHoYo pode ser jogado no PS4, PC, celulares Android e iOS, além de já ter versões confirmadas para Nintendo Switch e PS5. Além de chegar em mais plataformas futuramente, Genshin Impact também continua ganhando novos conteúdos.

O jogo gratuito receberá a atualização 1.5 em 28 de abril de 2021 e alguns vazmentos já mostram novidades que teremos no update. Segundo informações retiradas do beta, os jogadores podem esperar batalhas épicas contra chefões e novas personagens, incluindo Yanfei e Eula.

Como rodar Genshin Impact no PC

Se você quer entrar no crescente mundo de Genshin Impact jogando no PC, saiba que o jogo não é muito pesado. Mesmo trazendo gráficos de cair o queixo, o game do estúdio chinês MiHoYo possui requisitos amigáveis no computador, como é possível ver abaixo:

Requisitos Mínimos de Genshin Impact

Sistema: Windows 7 SP1 64-bit, Windows 8.1 64-bit ou Windows 10 64-bit

Processador: Intel Core i5 ou equivalente

Memória: 8 GB de RAM

Placa de vídeo: NVIDIA GeForce GT 1030 ou superior

DirectX: versão 11

Armazenamento: 30 GB de espaço livre

Requisitos Recomendados de Genshin Impact

Sistema: Windows 7 SP1 64-bit, Windows 8.1 64-bit, ou Windows 10 64-bit

Processador: Intel Core i7 ou equivalente/superior

Memória: 16 GB de RAM

Placa de vídeo: NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB ou superior

DirectX: versão 11

Armazenamento: 30 GB de espaço livre

Se o seu computador possui as especificações listadas acima, Genshin Impact poderá ser rodado tranquilamente em sua máquina. Para quem é dono de um notebook de configurações modestas, também é possível jogar realizando ajustes.

Genshin Impact permite configurar os gráficos dentro do jogo ao clicar em Esc.Fonte: Mateus Mognon

De acordo com testes realizados em notebooks, o jogo gratuito até funciona em laptops com gráficos integrados mais recentes, mas o visual fica melhor em uma placa de vídeo dedicada. Além disso, a dica é rodar Genshin Impact em uma CPU com pelo menos quatro núcleos para garantir uma taxa de quadros aceitável.

Como melhorar o desempenho de Genshin Impact no meu PC?

Se o seu computador não está rodando Genshin Impact de forma satisfatória, existem alguns ajustes que podem ajudar a melhorar o desempenho do game no computador. Confira abaixo dicas de como configurar o game para conseguir uma experiência de jogo mais estável, mas sacrificando a qualidade gráfica.

Mude a Resolução

Uma forma de aprimorar a performance de Genshin Impact é alterando a resolução do game. No menu de gráficos dentro do jogo, clique em Modo de Exibição e opte por qualidades mais baixas, escolhendo um padrão 16:9 para garantir uma experiência mais satisfatória em telas de notebook ou monitores convencionais.

Algumas resoluções que podem ajudar a melhorar a performance e garantir uma proporção ideal são 1600 x 900 px, 1366 x 768 px e 1080 x 720 px. Se a perfomance continuar ruim, diminua ainda mais a resolução para obter melhores resultados. O game ficará em modo janela, mas você pode forçar a tela cheia clicando em Alt + Enter.

Menu que permite configurar resolução e qualidade antes de abrir o gameFonte: Mateus Mognon/Captura de tela

A resolução também pode ser configurada antes do jogo ser aberto em um menu secreto. Para isso, segure Shift ao clicar em “Iniciar Jogo” no launcher. A opção ainda permite ativar os gráficos mais baixos (Fastest) antes do game ser iniciado, o que pode ser útil para sistemas fracos e com dificuldade de abrir Genshin Impact.

Diminua os efeitos gráficos

Além da resolução, outra forma de otimizar o game é nivelando o gráfico dependendo de seu hardware. Além de poder definir o preset mais baixo com o menu secreto mostrado acima, também é possível realizar essa configuração com mais facilidade dentro do jogo, clicando em Esc e abrindo a aba Ajustes.

Em “Qualidade dos Gráficos”, defina todos os parâmetros para “Média”. Caso o jogo ainda não esteja rodando bem, utilize a opção “Baixa” e, no pior dos casos, “Muito Baixa”.

Fonte: Mateus Mognon/Captura de tela

Com a qualidade “Muito Baixa”, todos os principais filtros gráficos que pesam no game serão desativados, garantindo menos trabalho para o seu computador. Caso a imagem esteja muito ruim, a dica é ativar apenas algumas tecnologias visuais para melhorar a qualidade.

Um dos filtros que faz bastante diferença é o anti-aliasing, que melhora os contornos das texturas de objetos e personagens no game. A função pode ser ativada no modo TAA, menos exigente graficamente, e SSAA, que precisa de mais performance.

Caso o seu computador ainda tenha performance de sobra, dê preferência para os 60 quadros por segundo na opção FPS. Se você busca um visual mais polido, aumente a qualidade de Efeitos Visuais e qualidade dos efeitos, que também fazem a diferença no visual.