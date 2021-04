Genshin Impact: versão PS5 ganha vídeo com 8 minutos de gameplay

A desenvolvedora miHoYo lançou um novo vídeo de Genshin Impact, apresentando cerca de oito minutos de gameplay capturados pela versão aprimorada de PS5.

Segundo o estúdio, a versão next-gen de Genshin Impact terá gráficos aprimorados e um mundo mais imersivo, feitos “para aproveitar o poderoso SSD do PlayStation 5”. O título contará com suporte total à resolução 4K e HDR, trazendo um nível de detalhes significativamente melhorado em relação às outras plataformas, além de tempos de carregamento mais rápidos que permitem uma exploração mais dinâmica e viagens rápidas quase instantâneas.

O novo vídeo do gacha traz uma visão mais completa da gameplay, mostrando como estão os visuais otimizados dos arredores do Pico Qingyun. Nas imagens, é possível observar um combate mais suave, designs mais bem detalhados de personagens e NPCs, texturas e efeitos retrabalhados e uma jogabilidade em constantes 60 fps. Confira abaixo.

Genshin Impact será lançado para PS5 em 28 de abril. Atualmente, o game pode ser jogado no PS4, PC, dispositivos mobile e no PlayStation 5 via retrocompatibilidade.