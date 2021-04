Geografia: Deslizamentos de terra e avalanches

Deslizamentos de terra estão entre os fenômeno mais conhecidos de nós, brasileiros. Eles ocorrem em áreas de relevo acidentado, sobretudo nas encostas.

O processo de um deslizamento pode acontecer tanto em locais onde não existe habitantes, quando naqueles onde há ocupação criada de maneira irresponsável.

Ou seja, normalmente se sucedem em morros nos quais houve retirada de boa parte da vegetação original, que garantia ali a segurança da terra por conta de suas raízes sólidas. No lugar, constroem-se moradias em alvenaria ou outros materiais, permitindo que a terra se encharque a cada chuva. É assim que nasce o risco imenso de ocorrer um deslizamento em ambientes habitados.

Aqui no Brasil, por exemplo, o clima tropical faz com que os índices pluviométricos aumentem drasticamente no verão. A partir daí, as encostas naturalmente passam a ser locais de risco, uma vez que podem encharcar em pouco tempo e oferecer o risco de deslizamentos de terra.

Já as avalanches, nesse sentido, são consideradas deslizamentos também. A saber, alguns especialistas considerarem as avalanches de terra. A literatura científica retrata a avalanche aquele desmonte de material em forma granular, seja ele qual for.

Todavia, as mais comuns ocorrem nas grandes montanhas, as quais possuem em seu topo: rocha, neve ou gelo. Portanto, as avalanches mais conhecidas são as que removem esses materiais lá do alto para baixo em uma velocidade extrema, ocasionando em um grande desastre.

Condições para avalanches e deslizamentos de terra

Em ambos os casos, tudo gira em torno da física, bem como das condições locais.

A neve desliza das montanhas quando certos parâmetros são atendidos. Primeiro, você precisa de uma queda de neve sólida.

Então, se as temperaturas forem quentes o suficiente, a superfície da neve derrete e congela novamente, criando uma camada de gelo quando as temperaturas caem novamente.

Quando nevar novamente no topo dessa frágil camada de base – também conhecida como “plano de fraqueza” – ela pode deslizar quando o peso da neve ficar muito pesado para a inclinação da encosta. Do que acontece uma avalanche.

Avalanches e deslizamentos de terra são fenômenos naturais; eles ocorreram muito antes do surgimento dos humanos, como mostram as evidências fósseis. E é claro que há deslizamentos de terra em Marte , um planeta onde ainda não colocamos os pés.

A mudança climática desempenha um papel

Mas as mudanças climáticas e as condições meteorológicas extremas que elas trouxeram também devem aumentar o tamanho e a frequência dos deslizamentos de terra e avalanches.

No caso de deslizamentos, ocorre porque longos períodos de seca, seguidos de fortes chuvas (ambas ligadas às mudanças climáticas), são uma receita para acontecer esse tipo de tragédia.

Quando o solo está muito seco, não absorve bem a água, e as fortes chuvas que acontecem rapidamente em tempestades não têm tempo de se absorver no solo.

Portanto, há a liquefação do solo superficial, que pode minar rochas maiores ou a terra que ficam em cima delas, criando um deslizamento de terra.

As avalanches são mais prováveis de ocorrer quando as temperaturas em áreas com neve sobem acima de zero. Essa camada de gelo se forma, permitindo que a neve deslize pelas encostas das montanhas.