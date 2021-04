Geografia: Tópicos importantes sobre o agreste 

O agreste é uma região localizada entre o Nordeste brasileiro entre a zona da mata e o sertão. Ou seja, fica entre o litoral e o sertão.

A saber, ela também pode ser chamada de zona de transição, justamente por apresentar equilíbrio em seu clima.

A região agreste poderá aparecer em questões do Enem “Exame Nacional do Ensino Médio”, assim como em outros vestibulares do país. Por isso, acompanhe o artigo e saiba mais sobre o artigo.

Agreste: Localização, relevo e vegetação

O agreste fica localizado nos estados:

Rio Grande do Norte

Paraíba

Pernambuco

Alagoas

Sergipe

Bahia

O relevo do agreste possui regiões de planaltos, sobretudo o Planalto da Borborema.

A vegetação é predominada pelo bioma da caatinga e presença de vegetação caducifólia que perde suas folhas em determinados períodos do ano.

Por isso, o local possui como plantas predominantes cactos, leguminosas, arbustos com galhos retorcidos.

Solo e clima

O solo é pedregoso e em geral possui solo pouco fértil, por conta da falta de chuvas na região. Entretanto, possui regiões úmidas, como os brejos, locais que o solo é mais fértil e tem a agricultura como principal atividade econômica.

A maior parte dos rios presentes na região são intermitentes e por isso secam em algumas épocas do ano.

A região do agreste tem como principal clima o semiárido e por isso possui temperaturas elevadas o ano todo e chuvas irregulares ou a falta total delas.

Por isso, acaba sendo uma região muito seca e com alguns pontos úmidos. A saber, a leste o clima acaba mais úmido por se tratar de uma zona litorânea.

Economia

A economia da região do agreste é baseada na pecuária e na policultura. Por isso, podemos destacar como principais atividades econômicas:

Criação de cabeças de gado

Produção de leite

Agricultura

Isso só é possível em algumas regiões do agreste que possuem o clima úmido e de brejo, possibilitando o desenvolvimento da pecuária.

Além disso, as festas de São João, super populares principalmente no Nordeste, aquecem a economia local.

Ademais, a indústria, o comércio e vários serviços também desenvolvem a economia do agreste brasileiro.

E então, gostou de saber um pouco mais sobre o agreste?

