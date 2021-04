GeoGuessr: conheça o game que utiliza o Google Maps

Que tal passar um tempo explorando diferentes lugares no mundo com seus amigos, sem precisar sair de casa? Essa é a proposta do GeoGuessr, site que integra o Google Maps e o Street View para criar desafios geográficos.

Como funciona o GeoGuessr

Com o slogan “Vamos explorar o mundo!”, ele te coloca em algum lugar do planeta e você precisa descobrir onde está. Quem chegar mais próximo dos pontos exatos ganha. É também uma experiência interessante para quem quer passar o tempo no final de semana.

Modo ‘Famous Places’ te coloca em diferentes pontos turísticos do mundo.Fonte: GeoGuessr/Divulgação

O GeoGuessr oferece várias possibilidades de jogos. Você pode optar, por exemplo, pelo modo livre, que vai te colocar em qualquer ponto da Terra e você precisa descobrir onde está. Isso significa que você pode ser colocado em alguma estrada secundária na Turquia, na frente do Cristo Redentor ou perto de objetos misteriosos. A partir desse ponto, você pode se deslocar pelo mapa, como acontece no Street View, para tentar encontrar referências que te ajudem a identificar o ponto exato, ou próximo, como o país ou a região.

Além desse modo livre, você pode optar por mapas temáticos — de países ou cidades — ou em lugares famosos, vários deles criados pelos próprios usuários. Todos funcionam da mesma maneira. Você aparece em um ponto e precisa descobrir onde está. Quando o local te permite se deslocar, você pode passear até encontrar algo que te ajuda a se localizar. E caso você se perca ou queira voltar para o ponto inicial, basta selecionar o ícone com uma bandeira no canto inferior esquerdo da tela.

Modo Battle Royale

Modo Battle Royale coloca tempo em modos exclusivos.Fonte: GeoGuessr/Divulgação

Todos os modos disponíveis no GeoGuessr permitem que você desafie seus amigos, porém, desde dezembro de 2020 os desenvolvedores do site adicionaram um novo modo para os assinantes. O Battle Royale funciona da mesma maneira que os outros modos, mas conta com algumas regras para deixar o desafio ainda mais interessante.

Os jogadores competem entre si dentro de um limite de tempo para se qualificar para a próxima rodada e cada um tem três chances de acerto. Quem erra o local no mapa três vezes, ou deixa o limite de tempo expirar, está fora da rodada, mas se ninguém acertar o país, mesmo que o jogador perca todas as três chances, todos permanecem no jogo.

Outro diferencial é que o Battle Royale tem alguns recursos exclusivos. Nem todos os países estão disponíveis neste modo e os jogadores recebem uma função adicional chamada 50/50. Esta função restringe as opções a dois países. Os jogadores podem escolher usar este recurso para escolher a partir das duas opções e quem erra está fora da partida.

Vale lembrar que neste modo, os jogadores não precisam acertar o local exato no mapa, apenas o país. Mas há também um segundo modo no Battle Royale, baseado no GeoGuessr original. Neste caso é necessário descobrir o local específico em que começam e quem marcar a opção mais distante perde

GeoGuessr é pago?

Modo explorador está disponível de graça e permite criar ranking para cada país disponível no jogo, conforme a sua pontuação.Fonte: GeoGuessr/Divulgação

A única exigência para poder usar o GeoGuessr é criar uma conta no site. Com isso você já tem acesso aos principais modos, como o de exploração livre e as partidas criadas por outros jogadores. Porém, o jogo fica limitado a uma partida por dia, e, após concluir as cinco rodadas, é necessário esperar 24 horas para jogar novamente.

Para quem quer ter acesso a mais partidas por dia, para aproveitar os mais de 40.000 mapas e participar de desafios com os amigos é necessário assinar o GeoGuessr Pro. Com isso você também poderá jogar o Modo Battle Royale e poderá criar os seus próprios mapas.

Existem duas opções de assinatura atualmente. Uma delas é individual e custa US$2,99 (cerca de R$ 17) no plano mensal ou US$ 23,88 (cerca de R$ 135) para a assinatura anual. Ambas podem ser pagas com cartão de crédito, mas o plano anual também é válido para usuários do PayPal.

A outra opção é a assinatura em grupo. Nesse caso existem três planos, todos com pagamento mensal. São eles:

Grupo Pequeno: até 15 membros por US$ 39,99 (cerca de R$ 225).

até 15 membros por US$ 39,99 (cerca de R$ 225). Grupo Médio: até 30 membros por US$ 69,99 (cerca de R$ 395).

até 30 membros por US$ 69,99 (cerca de R$ 395). Grupo Grande: até 100 membros por US$ 200 (cerca de R$ 1.130)

Nos três casos, todas as funcionalidades Pro do GeoGuessr estão disponíveis para todos os membros.