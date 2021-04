Gerenciamento de limite de transações via Pix por aplicativo é liberado

As novas regras para as transferências via Pix passa a valer a partir deste mês. O sistema de pagamentos instantâneos permitirá que o usuário estabeleça limites de valores para as transações.

Em março, outra regra já começou a vigorar. Agora, o limite de transferências via Pix deve ser igual ao do TED para cada instituição financeira. Entretanto, para operações realizadas das 20h às 6h, o limite do Pix deve corresponder o teto de transações com o cartão de débito do banco.

Então, pode-se dizer que os limites de TED e do cartão de débito definirão o valor máximo para transações por meio do Pix. Vale mencionar, que cada banco tem seus próprios critérios bem como seus próprios valores.

Controle de limite do Pix pelo aplicativo

De acordo com os novos critérios, o usuário poderá assumir o controle do limite em transações pelo Pix através do aplicativo do banco onde for correntista. Caso o valor seja menor do que o teto estabelecido para TED, a instituição financeira deverá permitir a alteração no mesmo momento.

Já, quando o limite indicado for maior que o estabelecido no teto do banco para TED, a solicitação passará por análise. Se o pedido for feito entre 6h e 20h à instituição terá que dá a resposta em até 60 minutos. Porém, quando o requerimento for pós este horário, o cliente terá um retorno até às 7 horas do próximo dia útil.

Os bancos Nubank e Bradesco foram os únicos a disponibilizem esta opção, até o momento. Porém, até a última quinta-feira (1), os bancos Santander e Caixa Econômica Federal ainda não ofereciam o ajuste de limite pela plataforma.

Pix na lista de contatos

Outra novidade que já está em vigência é a transferência da lista de contatos do celular para o aplicativo da instituição que o usuário for correntista. Isso traz mais praticidade ao localizar a pessoa que irá receber uma transferência ou pagamento via Pix, caso a chave registrada por ela seja o número de telefone ou endereço de e-mail.

Também, o nome da chave de Pix pode ser alterado. Caso pessoas físicas mudem seus nomes após casamento, ou empresas mudem o nome fantasia, poderão realizar a correção em qualquer momento.