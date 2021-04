Gestão de Pessoas e a Motivação Organizacional

A gestão de pessoas e as ações que geram motivação

A gestão de pessoas na atualidade pode ser feita baseada em diversos conceitos totalmente adaptáveis para as empresas de acordo com o seu nicho, porte, segmento e cultura.

O ponto de partida pode ser variável de acordo com a empresa, no entanto, a motivação tem sido um dos pilares dessa gestão. Uma vez que pessoas desmotivadas rendem menos e não podem ser retidas.

Por isso, é importante que as empresas otimizem ações que tornem o ambiente mais colaborativo e adequem o perfil da empresa ao perfil do contratado em seus processos seletivos. Primeiramente, é necessário entender dentro do ambiente organizacional o que motiva as pessoas.

A cultura da empresa e os inventivos diversos

A motivação é um fator intrínseco, porém, pode ser trabalhada de acordo com a cultura de cada empresa por diversos fatores diferentes. Por isso, as possibilidades precisam ser estudadas pela gestão da empresa, para que possa entender o que motiva as pessoas.

Pois, pode ser incentivos financeiros como bônus, por exemplo, aumento de salário, entre outras situações. É necessário entender o propósito da empresa, ou seja, o funcionário gosta de se sentir parte integrante de uma proposta. Outras pessoas se sentem mais motivadas por condições desafiadoras ou quando entendem que a empresa oferece consistência no seu plano de carreira.

Mapeamento e necessidades e adequação de perfis

Sendo assim, é importante que a empresa faça um levantamento sobre as suas carências nesse quesito, elabore ações que amparem essa necessidade, ainda que seja intangível, reflete diretamente nos resultados da gestão.

Dessa forma, fica mais fácil a empresa elaborar metas e direcionar suas estratégias. Além disso, o processo seletivo precisa ser transparente quanto ao alinhamento de valores e conceitos internos com os do candidato. Bem como, a empresa pode adotar a meritocracia, ou seja, o reconhecimento ocorre de acordo com os resultados planejados, independentemente do cargo ou posição hierárquica de cada funcionário.

Ambiente mais produtivo e colaborativo

Essa premiação pode ser avaliada em algumas empresas e pode ocorrer dentro do plano de cargos e salários, através de promoções, ou ainda, pode ser uma bonificação ou prêmios bastante motivacionais, como um pacote de viagem, por exemplo. Por isso, as empresas precisam adaptar seus planejamentos estratégicos no que tange a motivação à sua realidade.

No entanto, é possível trabalhar a motivação no ambiente organizacional da empresa de todos os tamanhos e portes, sendo uma forma de investir na própria produtividade e amparar o crescimento da empresa em longo prazo.