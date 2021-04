GetNinjas: como funciona a contratação de serviços na plataforma

GetNinjas é uma plataforma voltada para quem busca contratar um prestador de serviços, ou se colocar à disposição para uma determinada tarefa no sistema de freelancer. O aplicativo é uma excelente alternativa para unir profissionais que realizam desde serviços rotineiros, como conserto de encanamentos e instalação de aparelhos, até outros mais específicos, como aulas online e traduções de artigos.

Tanto o pagamento, quanto o recebimento do valor é feito através do aplicativo visando a segurança do contratado e contratante. O TecMundo te ensina como se disponibilizar para serviços e ganhar uma grana, e também como procurar profissionais para um determinado trabalho. Confira:

Como usar o GetNinjas

Para oferecer serviços na plataforma

O primeiro passo para disponibilizar os seus serviços pela plataforma é acessar o site do GetNinjas e clicar no botão no lado direito superior em que está escrito “Seja um profissional”.

Clique no botão Seja um Profissional localizado no topo da telaFonte: Diego Borges / Reprodução

Depois, você será redirecionado para uma tela em que será necessário preencher um cadastro com seu e-mail e telefone. Em seguida, você receberá um SMS com um link para baixar o aplicativo em seu celular (ou você pode optar por ir até a loja de apps do seu aparelho e fazer o download).

Insira seus dados para começar o cadastro no GetNinjasFonte: Diego Borges / Reprodução

Uma vez lá, confirme seu telefone e na tela seguinte escolha a opção “Cadastrar meus serviços”.

Escolha a opção Cadastrar meus Serviços para procurar pedidos de clientesFonte: Diego Borges / Reprodução

A próxima tela vai pedir um e-mail de cadastro, em seguida você deverá escolher qual o tipo de serviço que você pode realizar. São eles:

Reformas e Reparos;

Serviços Domésticos;

Assistência Técnica;

Eventos;

Moda e Beleza;

Design e Tecnologia;

Aulas;

Consultoria;

Saúde;

Automóveis.

Depois será preciso escolher uma subcategoria para então você preencher o seu cadastro na plataforma com seu dados pessoais e endereço.

Na tela principal do GetNinjas você pode encontrar pedidos de serviços que se encaixam na sua competênciaFonte: Diego Borges / Reprodução

Após o cadastro, seu perfil estará pronto para procurar serviços dos quais você se considera apto para realizar. Lembrando que o pagamento é feito no aplicativo através do sistema de moedas que, dependendo da quantidade, podem ser trocadas por um determinado valor em Reais.

O pagamento dos serviços é feito através de um sistema de Moedas dentro do aplicativoFonte: Diego Borges / Reprodução

Como procurar profissionais no GetNinjas

Primeiro acesse o site GetNinjas e digite na caixa de texto o tipo de serviço que você necessita, e clique em “Continuar”.

Digite na caixa de texto o tipo de serviço que você deseja buscarFonte: Diego Borges / Reprodução

A seguir irá aparecer uma tela com opções de serviço baseados no que foi procurado. Selecione a opção desejada.

Selecione a opção relacionada ao serviço buscadoFonte: Diego Borges / Reprodução

Em seguida surgirão opções ainda mais específicas para o serviço solicitado. Em nosso exemplo, procuramos por “aulas online de inglês”. Desse modo, a ferramenta fez perguntas mais específicas do serviço, como a quantidade de aulas, se elas serão online ou presenciais, o início do curso e o grau de aprendizado que o solicitante se encontra.

Após sinalizar todas as especificações, você será redirecionado para uma tela na qual será preciso inserir seus dados, como CEP, endereço, telefone e e-mail.

É preciso preencher um cadastro com seus dados para receber os orçamentos de profissionais dentro do GetNinjasFonte: Diego Borges / Reprodução

Após o cadastro, um código SMS será enviado para o seu celular. Depois de confirmá-lo na ferramenta, o seu pedido será realizado e em breve você receberá orçamentos de profissionais qualificados para o serviço.

Depois de preencher o cadastro e confirmar o código SMS, seu pedido será aceito e em até 48 horas você receberá orçamentos de profissionaisFonte: Diego Borges / Reprodução

Você pode verificar a nota de cada um dos profissionais e também os comentários de outros usuários que utilizaram os serviços. A ferramenta qualifica os profissionais pela nota que acumulam na plataforma. Ou seja, quanto maior for a pontuação da avaliação, melhor ranqueados na busca ele estarão.

E o TecMundo oferece cupons de desconto na plataforma GetNinjas. Eles variam desde descontos em serviços específicos, até orçamentos grátis de Profissionais de Saúde, profissionais de Serviços Domésticos e Assistência Técnica.