Gigantes europeus anunciam criação e formato da Superliga

Doze dos maiores clubes de futebol da Europa anunciaram neste domingo a criação de uma Superliga independente. O torneio será organizado pelos clubes que irão disputá-lo, os fundadores da competição.

Os chamados “clubes fundadores” são: Milan, Inter de Milão, Juventus, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham, Atlético de Madrid, Barcelona e Real Madrid.

Os clubes envolvidos no projeto publicaram comunicados em suas páginas, nos quais explicaram mais detalhes. O comunicado deixa claro que “os clubes fundadores esperam manter contato com a UEFA e a FIFA em busca das melhores soluções para a Superliga e os outros campeonato do futebol mundial”.

O plano é fazer um competição com 20 equipes, as outras equipes seriam convidadas dependendo do desempenho do time na temporada anterior. Todos os jogos da Superliga acontecem durante a semana, para que os calendários nacionais sejam preservados. O planejado é que a Superliga tenha início em agosto, com os times divididos em dois grupos de dez.

Mais cedo neste domingo, a UEFA já havia se pronunciado em relação ao assunto. Segundo o comunicado, a UEFA, FIFA e as outras grandes confederações europeias são contra: “permaneceremos unidos em nossos esforços para impedir este projeto cínico, um projeto que se baseia no interesse de alguns clubes em um momento em que a sociedade precisa de solidariedade mais do que nunca”, declarou.

UEFA, the English Football Association, the Premier League, the Royal Spanish Football Federation (RFEF), LaLiga, the Italian Football Federation (FIGC) and Lega Serie A have today released a statement.

Read it in full here: 👇

— UEFA (@UEFA) April 18, 2021