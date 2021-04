Gilberto aconselha Fiuk a pedir desculpa para Tiago Leifert após bronca · .

Gilberto Nogueira confessou que ficou triste com a bronca que Tiago Leifert deu em Fiuk após o cantor tentar fugir mais uma vez da dinâmica do Jogo da Discórdia do BBB21. Em conversa com João Luiz Pedrosa nesta terça-feira (13), o economista revelou que aconselhou o amigo a se desculpar com o apresentador.

“O Tiago não quer o nosso mal aqui, pelo contrário”, comentou Gil. “[O que ele fez ontem] É um conselho de ‘meu filho, vamos lá'”, complementou o professor, enquanto os dois conversavam na piscina. “Se errar, não tem problema de errar. Vai ter medo disso?”, questionou o pernambucano.

Na sequência, ele contou que aconselhou o emparedado Fiuk a usar o espaço do programa ao vivo nesta terça para se desculpar com o apresentador do reality show da Globo.

“Falei pra ele pedir desculpa. Não é nem se vai ter tempo, não é pensando em votação e paredão. É pensando no Tiago mesmo, de ficar triste, eu fiquei tão triste. Mas Fiuk não teria essa atitude se ele não tivesse no paredão. Quando ele tá no paredão, ele fica emocionado, ele fica mexido”, observou Gilberto.

Durante o Jogo da Discórdia de segunda-feira (12), Fiuk deu a placa de “não ganha” a Arthur. Na hora de justificar sua escolha, ele fugiu da conversa e tentou amenizar a situação. Leifert não gostou nada da “pipocada” do cantor.

“Não, não é assim que funciona, Fiuk. Eu que peço desculpa para você. A pergunta é quem não vai ganhar. Da última vez, na terça-feira [passada], eu perguntei ‘quem vai sair?’, você não quis responder”, reclamou o apresentador. Veja abaixo:

Na madrugada, após conversa com Gilberto, o filho de Fábio Jr. entendeu que errou na situação. “Acabou o negócio, eu fiquei mal, fiquei mal de não ter conseguido superar. Hoje, eu vacilei”, falou Fiuk.

Na sexta-feira (9), o cantor havia comentado que não é fã de todos os recados que Leifert faz para a casa nos dias de eliminação. “Tem horas que o Tiago solta aqueles bagulhos… ‘Tem gente que só tá esperando bater no paredão’, ele fala umas besteiras…”, reclamou ele em conversa com Caio Afiune.

