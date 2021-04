Gilberto afirma no BBB21: ‘Única coisa que faço é falar o que todo mundo está pensando’ | casa BBB

Em seguida, o doutorando em Economia começa a desabafar: “Todo mundo estava achando o negócio do Paredão Falso, mas foi porque eu falei, aí o ‘noiado’ sou só eu. Ele continua: “A única coisa que eu faço é falar o que todo mundo está pensando, isso me deixa chateado”. Na sequência, ele completa: “Eu sei que posso até passar do ponto, só que está na cara das pessoas, todo mundo pensa as coisas só que não tem coragem de falar. Aí eu vou, exponho o que penso e depois sou o único ‘noiado'”.

O fazendeiro ouve o brother em silêncio, que segue com o desabafo: “Eu estou cansado de 81 dias ter que ficar segurando o que falo, segurando o que penso”. O goiano, então, pergunta: “Quem falou isso?” O pernambucano responde o brother, relembrando conversa que teve com Juliette durante a madrugada. Segundo ele, a sister falou para o bem dele, porém alega: “Eu não faço por maldade, todo mundo já me conhece, todo mundo sabe como eu sou”.

O pernambucano justifica sua hipótese em relação ao Paredão Falso, que não fez por mal nem para dar esperanças a ninguém. “Foi o que eu achei”, diz. Após isso, rememora que foi ver a virada do dia no telão do FeedBBB durante a festa porque gosta e sempre faz isso. “Já deu pra mim. Estou agoniado”, afirma para Caio.

Minutos depois, os dois adormecem no Quarto Cordel.

Fonte: Gshow