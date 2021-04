Gilberto afirma para Fiuk sobre prova de resistência no BBB21: ‘Quem vai ganhar é você’ | PROVA AVON POWER STAY

O pernambucano comenta: “Eu quero, no meu currículo de Big Brother, que eu bati algum recorde na vida, mas está difícil”. O cantor, então, diz: “Mas essa prova você vai ver, o próprio Tiago vai falar que não é nem um pouco fácil”. Na sequência, ele afirma: “Mas é que hoje eu me preparei e eu me preparei como nunca me preparei. Eu não admiti até hoje eu ter perdido aquela prova, que nada é por acaso, né?” Fiuk rememora quando deixou a Prova do Líder de resistência com Carla Diaz, pois estava com vontade de ir ao banheiro, e foi direto para o Paredão com a atriz, que acabou eliminada.