Na pista de dança da Festa BBBotequim do BBB21, Juliette chora enquanto escuta e canta a música “All Star”, de Nando Reis. Gilberto segura suas mãos. O brother aproveita e agradece para sister: “Olha, obrigada, viu? Por me lembrar tantas coisas importantes, por me ajudar a não me perder. Porque eu fiquei muito perdido aqui dentro e mesmo te ferindo, você me ajudou a me reconectar”.