Na área externa do BBB21, Juliette e Gilberto conversam sobre a permanência na casa. A sister confessa: “Fiquei com medo do Tiago me perguntar“. Em seguida, ela revela o que diria, caso o apresentador perguntasse quem sairia no Paredão: “Eu ia dizer assim, ó Tiago, gosto dos três, é um Paredão exatamente como foi o passado, vejo coisa boa nos três, já magoei e já fui magoada pelos três, mas se fosse por vontade eu queria que um dos dois bastiões saísse“.