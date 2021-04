Gilberto avisa Caio sobre Paredão do BBB21: ‘Dependendo do resultado é pensar quem vai ser primeira prioridade ou não’ | casa BBB

O fazendeiro então avisa: “Mas eu vou ter que perguntar para ele, chegar para ele e dizer, ‘e aí, como vai ser?’, vai votar em mim de novo ou vai segurar as contas?” O doutorando em Economia pondera: “Tem que ser claro no claro”.

“Eu vou falar para ele, ‘achei que você não fosse votar em mim e eu fui nesse Paredão com vocês três por causa do seu voto, os outros eu sabia, o seu não, agora já foi, mas e aí?” Caio simula o que pretende conversar com o brother, sem citar o nome do confinado.