Gilberto avisa Fiuk sobre jogo do BBB21: ‘Não vou salvar ninguém e vou votar na Pocah, estou nem aí’ | casa BBB

No Quarto Colorido do BBB21, Fiuk e Gilberto conversam sobre jogo. O doutorando em Economia especula sobre o que pode acontecer na formação de Paredão deste domingo, 18/04: “Se, por acaso, não tiver ‘puxa’, se forem só os votos no Confessionário ou aberto, eu vou na Pocah, estou nem aí. Pode estar 3 a 3, 4 a 4, estou nem aí. Não vou salvar ninguém, eu votar na Pocah e acabou. ‘Ah, você decide Paredão’. Não, não vou decidir Paredão nenhum não. Eu vou na Pocah e acabou-se. Não tenho dívida com ninguém aqui dentro. Minha dívida era a Sarah, que fez muito por mim aqui dentro. Aí eu teria que salvá-la, fora isso, eu não tenho que salvar ninguém aqui dentro”.