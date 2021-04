Gilberto cogita carreira política pós-BBB21, e Arthur promete voto se ‘ele for 13’ · .

Durante uma conversa no BBB21, Caio Afiune indicou que Gilberto Nogueira poderá construir uma carreira política após o reality, e Arthur Picoli prometeu apoiar o colega de confinamento. “Você tem que ser 13. Se não for 13 não voto em você”, brincou o instrutor de crossfit na manhã desta sexta-feira (9). O número representa o Partido dos Trabalhadores (PT).

Os três brothers conversavam na parte externa da casa quando Gilberto contou de um sonho que teve com seu orientador no doutorado em Economia. O líder da semana, então, disse que o colega entende de números, economia e poderia virar político.

“Se você virar político o seu número vai ser o 13, né?”, perguntou Arthur, dando uma piscadinha. “No mínimo, né?”, afirmou Gilberto. “Aí eu voto em você. Se for outro [número] eu não voto, não”, completou o crossfiteiro. “Ai, amigo, se eu subir um pouquinho [de vida] eu nem me candidato”, debochou o economista.

“Se subir um pouquinho eu nem me candidato”, repetiu Afiune, em tom de brincadeira. “Esse Gil é muito bom”, encerrou o preparador físico. Segundos depois, o fazendeiro goiano subiu para o quarto do Líder.

Em outros momentos dentro do reality, Arthur Picoli já havia comentado que a ex-presidente Dilma Roussef (PT) era “braba” e chegou a rir de uma brincadeira de Pocah pedindo o impeachment de Jair Bolsonaro (sem partido), atual presidente do Brasil.

Gilberto Nogueira também já teceu comentários positivos sobre a sucessora de Luís Inácio Lula da Silva, o Lula, na presidência do país. Já Caio Afiune votou no então candidato pelo PSL (Partido Social Liberal) pelo número eleitoral 17 nas Eleições de 2018.

arthur para gil: “Ó, se você (gil) for político, seu número vai ser o 13, se não for não voto em você não!” pic.twitter.com/gvuxA9O31b

— augusto (@itxaugusto) April 9, 2021

Única coisa boa que o Arthur falou até agora foi que se o Gil se candidatar o número dele tem que ser 13

— Naiara (@NaiaraGabrielee) April 9, 2021

Arthur dizendo pro Gil que se ele se candidatar a política e o número não for 13, ele não vota. Acara do caio 🌝🤔🤔🤔🤔

— Larissa (@swinerrr) April 9, 2021

Arthur, Gil e Caio conversando… Caio falou que o Gil vai acabar virando político! Arthur falou que se ele for, o número dele vai ser 13! Gil respondeu “no mínimo”… Arthur “aí eu voto em vc, se não for eu nem voto!” Hahahahaha

— BBB Real Oficial 🍻🇾🇪 (@oBrunoBBB) April 9, 2021

Arthur pro Gil: Gil se vc for político seu número vai ser o 13, se não for não voto em você não! pic.twitter.com/bOvxO5BvXO

— @lexF (@PorquitoR) April 9, 2021

Estão conversando agora Gil, Arthur e Caio. Caio virou pro Arthur e falou: “to achando que o Gil vai virar político.”

Aí o Arthur virou pro Gil e disse: “se vc virar político seu número vai ser 13. Senão eu n voto em vc não.” #BBB21pic.twitter.com/6K1FN5FZqs

— sonoplasta (@osonoplasta) April 9, 2021

Arthur falando que se Gilberto virar político “tem que ser número 13 senão ele não vota nele”

Sofro com a lenda petista kk

PS: Caio calado #BBB21

— Malibu Stacy (@pa_) April 9, 2021

Inscreva-se no canal do . no YouTube para conferir nossos boletins diários sobre BBB21

Saiba tudo que está rolando no BBB21 com o podcast O Brasil Tá Vendo

Ouça “#34 – Escala de ranço: Quem são os favoritos e os cancelados do top 10 do BBB21?” no Spreaker.