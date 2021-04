No Quarto do Líder da casa do BBB21, Gilberto comenta com Arthur o que percebeu sobre alguns brothers: “Quando a gente falava, vocês comentavam, que eles não votavam entre eles. No fundo eu achava que para Camilla (de Lucas), para o João (Luiz), eu vinha antes de outras pessoas, entendeu? Mas o João eu não sei. Mas a Camilla, infelizmente, ela vota em mim primeiro do que vota na Viih (Tube), na Thaís, na Juliette“.