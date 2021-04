Gilberto conta conversa que teve com Fiuk para Caio no BBB21: ‘Abri os olhos dele’ | casa BBB

Caio e Gilberto conversam na área externa do BBB21. O doutorando em economia fala ao brother: “Conversei com Fiuk, abri os olhos dele, ele ficou chocado, falei do que estava acontecendo no jogo.” O fazendeiro pergunta sobre o que Gilberto conversou. “Eu falei para ele que ele é a quarta opção de todo mundo pela casa, que é Arthur, você(Caio), eu(Gilberto) e ele, expliquei passo a passo quem é cada pessoa, e disse que depois do Paredão vou sentar com ele e vou ter uma conversa bem séria”, responde Gilberto que continua: “Falei para ele que não dá para ficar no coração, porque eu falei para ele: ‘Você quer ir para o Paredão até o final do programa?’, eu não quero.”