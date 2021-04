Gilberto conversa com João Luiz sobre sister: ‘Votaria nela antes do Arthur’ | casa BBB

Ele comenta que Camilla de Lucas disse que na semana passada votou em Pocah não só para proteger João Luiz, mas porque confiou em Gilberto. “Foi lindo. Eu votaria nela antes do Arthur, mas depois do que ela falou ontem, pensei: ‘é essa Cami que eu conhecia’. Pra mim, ela votaria na Pocah antes de mim. Ontem ela me disse que fez aquela escolha porque confiava. Graças a Deus não votei nela, graças a Deus ela estava imune”, comenta ele, afirmando que ficou tocado com as palavras de Camilla de Lucas.