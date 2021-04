Gilberto defende Fiuk em conversa com Thaís no BBB21: ‘Eu sei que você é uma prioridade pra ele’ | casa BBB

“Por exemplo, no Anjo, ele queria dar pra você, antes de dar pro João. Eu queria dar pra Juliette, antes de dar pro João. Você não sabia, também não tem como adivinhar tudo. No próprio almoço, a gente tinha 3 pessoas, que era Juliette, você e João. Aí cada um… eu falei ‘eu vou levar Ju’, e ele falou ‘eu vou levar a Thaís’. Então, de alguma forma, eu sei que você é uma prioridade pra ele. Quando você não sabe dessas informações, a única coisa que você tem de informação até então foi a decisão dele do VIP, quando ele virou Líder. A partir daí, a relação melhorou e tudo o mais, mas também você não tem como saber de tudo porque as coisas precisam ser ditas. Se você não fala, como que a pessoa vai saber, também?”.