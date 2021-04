Gilberto desabafa sobre relação com Juliette: ‘Sei que a Camilla, o João e a Viih vem antes de mim’ | casa BBB

O pernambucano escuta e fala sobre a relação dele com Juliette: “Eu gosto da Ju, mas eu sei que a Camilla, o João e a Viih vem antes de mim. Não tenho certeza, ela nunca falou, mas…”. “Ontem, ela falou que eu não era opção de voto dela. Eu não quis entrar no assunto para não ficar dando o show, mas, por exemplo, tirando o Arthur, sou eu”, comenta o goiano, que continua: “Ela pode ter falado de alvo da semana, aí, beleza. Aí eu concordo”. “Mas, segunda opção, com certeza”, ressalta Gilberto.