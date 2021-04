Gilberto descobre trollagem de Juliette e comenta: ‘Achei que fosse Caio, ele ficou rindo’ | casa BBB

Juliette interrompe a confinada e faz uma paródia: “Já me perdi e estou a me lascar“. A fluminense retoma a palavra e volta a falar da música ‘Dona de mim ‘: ‘Já fui embora querendo nem voltar, penso duas vezes antes de falar”. A advogada mais uma vez brinca: “Eu não penso”.

Camilla de Lucas segue: “Porque a vida é louca, mano, a vida é louca”. A dupla de sisters canta junto: “Sempre fiquei quieta agora vou falar. Se você tem boca aprende a usar. Sei do meu valor e a cotação é dólar. Porque a vida é louca, mano, a vida é louca“. Gilberto chega na porta da sala e pergunta para Juliette: “Quem escondeu?”.

O brother faz referência aos seus ovos de Páscoa que Juliette brincou de esconder no Quarto Cordel. A confinada cai na risada e pergunta: “Você chorou?“. O brother diz que não e completa: “Eu achei que fosse Caio, ele ficou rindo”. Camilla pergunta para o emparedado se ele já está com o medidor cardíaco e depois de ouvir uma resposta afirmativa, a sister se espanta. Juliette volta a falar e brinca com a situação: “Era para ter posto na hora da trollagem para ver o seu coração“.