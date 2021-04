Gilberto dispara para Juliette: ‘É muito estranho o povo te colocar no Paredão e depois estar lá abraçadinha’ | casa BBB

Gilberto continua: “E vai dizer que não tinha outra opção” e Juliette dispara: “Um voto não me desrespeita, mas uma palavra me desrespeita”. O doutorando em economia ainda rememora uma situação: “E ainda vou dizer uma coisa, quando você me puxou ali para dançar comigo uma música do nordeste, quem foi que questionou que era VT não fui eu não. E ficou enchendo a minha cabeça dizendo que você ficava me usando. Mas também não quero falar porque aqui dentro eu seguro o que eu faço”.