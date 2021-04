Gilberto dispara sobre ser indicação de Viih Tube: ‘Poderia ter colocado ela e não coloquei’ | casa BBB

Fiuk continua e comenta que os brothers ainda não sabem como será a dinâmica do Anjo: “A gente não sabe se é autoimune também, a gente não sabe se vai ser para um de nós ou para outra pessoa. A gente tem que preparar as duas coisas”. Gilberto diz acreditar que a sister irá colocá-lo no Paredão. O doutorando analisa: “Ela votou em mim, eu virei Líder, poderia ter colocado ela e não coloquei. Eu não votei nela. O Rodolffo combinou para ir nela, só não foi porque a Sarah disse que não iria. Aí ela vira Líder e vai me colocar. Não sei como as coisas são assim aqui dentro. Eu acho que é muito nítido o que aconteceu, inclusive a gente teve uma conversa antes dela ser Líder”.