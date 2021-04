Gilberto e Camilla de Lucas fazem passinho e cantam pedindo apoio no Paredão do BBB21: ‘Me deixa ficar’ | casa BBB

O confinado pergunta: “Porque eu berro, hein? Fico berrando“. A sister se diverte: “E eu que berrei?” A influenciadora se lembra da reação de Tiago Leifert. Gilberto também fala sobre o seu discurso: “Porque eu começo em um tom né, ‘Brasil, porque não sei o que…'” O confinado faz como se estivesse gritando e diverte a influenciadora. Camilla aproveita e pergunta: “Por que a gente é do escândalo, Gil? Por que? Não dá certo”.

O brother rememora ainda alguns detalhes do seu discurso: “Não sabe o que falar eu tenho que lembrar tudo o que eu fiz aqui para mostrar que eu mereço ficar“. O confinado se recorda que até falou dos beijos que trocou com Lucas Penteado e se diverte: “Ai que cachorrada”. Camilla de Lucas usa o gancho para começar a dançar e começa a cantar: “Me deixa ficar”. Gilberto se junta à sister e acompanha o passinho. A dupla canta junto: “Me deixa ficar, me deixa ficar“.