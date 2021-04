Os brothers leem também as regras do Castigo do Monstro para os demais moradores:

“Monstro Idade da Pedra, vestidos com trajes dos tempos das cavernas, os dois castigados deverão segurar sempre um tacape. Ao sinal do Monstro, eles deverão ir para sua base no gramado e lá permanecer até o som parar. Cada castigado perde 300 estalecas e quem estiver no VIP vai direto para a Xepa.”