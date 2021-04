Gilberto escolhe churrasco para o Almoço do Líder | casa BBB

“Oi, Gil. Você conquistou a Liderança mais uma vez e, por isso, recebe um novo Almoço ifood. Faça seu pedido e convide alguém do Vip para curtir esse momento com você”, lê ele no Quarto do Líder , antes de escolher o menu brasileiro.

Gilberto conquistou a Liderança na última terça-feira, após ele e Fiuk vencerem a disputa pela permanência na casa com Caio. Na “supersemana” do BBB21, o jogo não para. Nesta quinta-feira, após o anúncio do eliminado no 13º Paredão, os confinados participarão de uma Prova do Líder e, em seguida, haverá a formação de um novo Paredão.