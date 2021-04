Gilberto explica em quem Viih Tube não votaria: ‘A Pocah, ela chama de mãe aqui dentro’ | casa BBB

“Nesse momento, eu não vou querer que ela vote em Juliette, João (Luiz) e Camilla (de Lucas) e Pocah, que dormem no quarto, as vezes, conversam e tudo mais. Eu sei que não. A Pocah, ela chama de mãe aqui dentro. Aí tu acha que eu vou querer que a Viih vote na Pocah em vez de votar em mim? Ela chamava o Caio de pai. Aí vou querer que ele vote no Caio para não votar em mim?”, questiona.