Gilberto lamenta não ser prioridade de brothers que seriam dele no BBB21: ‘Machuca muito’ | casa BBB

Fiuk dá sua opinião sobre o pernambucano ser convidado por Arthur para o Vip, caso o instrutor de crossfit fosse Líder. Para ele, seria uma situação semelhante com a vez em que o capixaba colocou o ator e cantor no Vip. “Mais uma questão de jogo mesmo”, decreta.

O brother nega e fala sobre sua relação com o instrutor de crossfit: “Estamos desde a quarta semana sem se votar. No meu Paredão, me deu apoio mesmo. Ele estava obviamente mais próximo do Caio e do Rodolffo. Mas ainda assim ele teve a sensibilidade de falar comigo”.