A Festa PicPay chega ao fim no BBB21, e os brothers vão deixando a pista. Gilberto canta avisando que não vai embora e emenda recado. “Só em maio. Deixa aqui, Brasil! Deixa eu aqui até o final. Vocês me odeiam, mas me perdoem, me deixem aqui em nome de Jesus. Que eu quero chegar na Final, agora eu estou implorando. Depois dessa música só nos resta chegar até a Final!”, brinca.