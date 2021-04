Gilberto recorda citação como ‘jogo sujo’ na brincadeira da Discórdia: ‘Doeu muito, eu chorei’ | casa BBB

“O Jogo da Discórdia que mais me doeu foi quando eu estava no Paredão e recebi cinco placas de ‘jogo sujo’. Me doeu muito. Eu chorei. A casa tinha 10 pessoas, eu ganhei de cinco. Foi muito pesado. Pensei: ‘se as pessoas lá fora estão achando que estou jogando sujo aqui dentro, vai ser a maior dor no meu coração’. Para mim doía muito”, conta ele. Na ocasião, ele foi escolhido nesta categoria por Caio, Rodolffo, Pocah, Thaís, Viih Tube.